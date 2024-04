Agenten schoten in 41 seconden 96 keer op verdachte bij controle Chicago

Politieagenten in Chicago hebben bij een controle in 41 seconden tijd 96 keer geschoten op een verdachte. Dat staat in een rapport dat gisteren werd vrijgegeven. In een rapport dat eerder was verschenen werden geen conclusies getrokken over het gedrag van de agenten, meldt persbureau Reuters.

Het incident werd vastgelegd met de bodycam van de betrokken agenten, die in een anonieme politieauto reden. De Afro-Amerikaanse bestuurder Dexter Reed Jr. (26) werd staande gehouden op verdenking van het niet dragen van een autogordel.

Op de videobeelden is te zien dat Reed de bevelen van de agenten om de deur van de auto te openen negeert en zijn raam niet omlaag doet.