Twente-boegbeeld Jansen vertrekt na dit seizoen, maar heeft nog geen nieuwe club

Renate Jansen vertrekt na negen seizoenen bij FC Twente. Waar de voetbalster na dit seizoen haar carrière voortzet, is nog niet bekend.

De 33-jarige aanvoerster van Twente speelde sinds 2015 voor de Enschedese club. Ze kwam meer dan 240 keer in actie en was 130 keer trefzeker. Ze won met Twente alle prijzen in Nederland die er te winnen zijn.

Jansen werd met de club vier keer landskampioen (2016, 2019, 2021 en 2022), won drie keer de Eredivisie Cup (2020, 2022 en 2023), twee keer de Supercup (2022 en 2023) en één keer de KNVB Beker (2023).

Uitgegroeid tot international

"In mijn tijd hier bij de club ben ik uitgegroeid tot volwaardig international en heb ik elk seizoen gestreden om de prijzen", kijkt Jansen terug op negen seizoenen in dienst van Twente.

Volgens technisch manager Rene Roord is Jansen uitgegroeid tot het boegbeeld van de Twente-vrouwen. "Ik heb al wel eens gezegd dat Renate qua normen en waarden staat voor alles wat wij bij FC Twente nastreven."

Wat de volgende stap wordt in haar loopbaan, weet Jansen nog niet. "Ik wil nog graag een nieuw avontuur aangaan. Ik hoop op een buitenlandse club, de komende tijd zal uitwijzen of dat erin zit."