Burgemeester van Houten bedreigd, 53 jarige man aangehouden

De politie heeft een 53-jarige man aangehouden op verdenking van ernstige bedreiging van burgemeester Gilbert Isabella van Houten. Volgens de gemeente heeft de bedreiging te maken met plannen voor de tijdelijke huisvesting van asielzoekers in het dorp.

De gemeente Houten heeft plannen voor een 'hub', waarin woningzoekenden, asielzoekers en drie maatschappelijke organisaties worden gevestigd. Tegen de komt van de locatie in Houten Oost is weerstand.

De burgemeester deed na de bedreiging aangifte, waarop de recherche na een onderzoek uitkwam bij de 53-jarige verdachte uit Houten. De politie wil niet zeggen hoe de bedreiging is geuit of wat die inhield.

Grens overschreden

Het college laat in een verklaring weten: "Het spreekt voor zich dat mensen kritiek mogen hebben, of het ergens mee oneens mogen zijn. Je mag ook boos zijn over plannen en hier uiting aan geven. Vrijheid van meningsuiting is een heel groot goed in onze democratie. Maar bedreigingen horen daar zeker niet bij! Dan wordt een belangrijke grens overschreden."