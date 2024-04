Edo de Waart neemt afscheid als dirigent

Edo de Waart stopt na een carrière van meer dan zestig jaar als dirigent. De 82-jarige De Waart was jarenlang chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest (RFO) en zou aanstaand weekend nog twee concerten geven met het orkest, maar die heeft hij afgezegd. Hij liet weten dat het niet meer gaat en noemde het een moeilijke beslissing.

De Waart werd bij zijn afscheid als chef-dirigent van het RFO in 2004 benoemd tot ere-dirigent en trad nog regelmatig op met het orkest.

Hij begon zijn muzikale carrière begin jaren 60 als hoboïst bij het Nederlands Blazers Ensemble en kwam in 1963 in het Concertgebouworkest. Een jaar later won hij een dirigentenconcours in New York en mocht hij een jaar lang werken als assistent van Leonard Bernstein bij het New York Philharmonic. Daarna werd hij assistent van Bernard Haitink bij het Koninklijk Concertgebouworkest.

Internationale loopbaan

Vanaf 1967 leidde hij het Nederlands Blazers Ensemble en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Na een periode bij het San Francisco Symphony Orchestra werd hij in 1989 chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest. Daarnaast leidde hij tijdens zijn lange loopbaan tientallen orkesten en operahuizen over de hele wereld en was hij de eerste artistiek leider van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) in Hilversum. Met het RFO gaf hij ook een groot aantal concerten met het Groot Omroepkoor.

Directeur Maurits Haenen van de Stichting Omroep Muziek zegt: "De invloed van Edo op het Radio Filharmonisch Orkest en het Muziekcentrum van de Omroep is van onschatbare waarde. Wij hebben altijd met enorm veel plezier en passie samengewerkt. Wij wensen hem een fijn pensioen met zijn familie."

De Waart was ook een groot operaliefhebber en maakte veel producties met De Nederlandse Opera, waarvan hij een paar jaar artistiek leider was. Hij verliet het gezelschap vanwege een verschil in artistieke opvattingen.

'Grote betekenis'

Met het RFO nam hij veel muziek op, onder andere alle symfonieën van Mahler en Rachmaninov. Toen hij er stopte als vaste dirigent zei hij: "Ik heb hier de beste tijd van mijn leven gehad. Dit is een orkest waar mensen lief met elkaar omgaan, zonder kinnesinne".

Maar ook met andere orkesten nam hij opera's en orkestwerken op, en ook concerten met wereldberoemde solisten als zangeres Elly Ameling, hoboïst Heinz Holliger en violist Arthur Grumiaux.

De huidige chef-dirigent van het orkest, Karina Canellakis, zegt dat De Waart niet alleen in Nederland, maar ook internationaal van grote betekenis is geweest. "Niet alleen als een zeer kundig vakman met zijn interpretaties van het standaardrepertoire, maar ook als voorvechter van hedendaagse muziek." Ze zegt dat ze met veel plezier voortbouwt op wat hij met het RFO heeft bereikt en dat de musici hem zullen missen op het podium.

Vorig jaar dirigeerde De Waart het Radio Filharmonisch Orkest met Eine Alpensinfonie van Richard Strauss: