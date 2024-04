Hoe het oude kabinet en de coalitie in wording elkaar dwars zitten

Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen op dit moment in Nederland? Er wordt een nieuw kabinet gesmeed door PVV, VVD, NSC en BBB, maar zolang zij er nog niet uit zijn, regeert het oude demissionaire kabinet van VVD, D66, CDA en CU. Dat botst regelmatig en daarbij komt niet zelden de coalitie in wording dankzij haar meerderheid in de Tweede Kamer als winnaar uit de bus.

Een goed voorbeeld daarvan was de draai over de publieke omroep: het demissionaire kabinet besloot vorige week om toch geen besluit meer te nemen over de toekomst van de publieke omroep. Het kabinet had een week daarvoor nog het voornemen om de vergunning van de NPO te verlengen met twee jaar.

Daar zagen de formerende partijen gezamenlijk geen heil in, omdat ze eerder willen ingrijpen bij de NPO. "Deze D66-staatssecretaris moet de formerende partijen de mogelijkheid geven om de publieke omroep toekomstbestendig te maken", zei VVD-Kamerlid Martens tegen de Telegraaf. En BBB-Kamerlid Keizer sprak van "over je graf heen regeren." Nou goed, dan is het aan jullie, was het antwoord van het demissionaire kabinet-Rutte IV.

Aardverschuiving

Dat er inhoudelijke verschillen zijn tussen de (mogelijk) aanstaande coalitie en de oude is niet zo gek, gezien de politieke aardverschuiving van 22 november. Er waait een andere wind, met andere meerderheden in de Tweede Kamer en dat maakt dat de nieuwe meerderheid zich keert tegen plannen van de oude.

Zo ging de nieuwe Kamer bijvoorbeeld voor de Europese natuurherstelwet liggen (tegen de wens van het demissionaire kabinet), was er een mislukte poging om de veelbesproken spreidingswet af te stoppen en staat ook het meerouderschap op de tocht.

Miljarden uit de kast

Een andere interessante casus is die rond het mestplan van landbouwminister Adema. Een week geleden lekte uit dat hij werkt aan maatregelenpakket voor het "buitengewoon urgente" mestprobleem. In het miljarden kostende plan zit onder meer een uitkoopregeling voor boeren.

Dat schoot bij de BBB volkomen in het verkeerde keelgat "Het is bizar dat je hier zit te formeren en dat er opeens miljarden uit de kast worden getrokken", reageerde partijleider Van der Plas furieus. Ze vindt dat het volgende kabinet (met haar partij erin) aan zet moet zijn op het gebied van landbouw.

De andere drie formerende partijleiders waren ook kritisch en steunden een verzoek van Van der Plas om uitleg. En daarmee leek Adema's plan kansloos. "Voor u staat een bijzonder gefrustreerd man", was de reactie van de demissionaire minister, want tegen de 88 zetels van de toekomstige coalitie kan hij niet op.

Gisteravond bleek in de Tweede Kamer dat de soep in dit geval misschien toch niet zo heet gegeten wordt. In een debat over de mestproblematiek toonden VVD en NSC begrip voor het plan van Adema. "Het debat heeft mij wel een beetje verbaasd", zei Van der Plas er vandaag over. Wordt vervolgd dus.