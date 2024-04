Primeur in Parijs: atletiekbond introduceert prijzengeld voor olympisch kampioenen

Voor het eerst in de geschiedenis gaan olympische atletiekkampioenen prijzengeld uitgekeerd krijgen van de bond. Dat meldt mondiale atletiekunie World Athletics woensdag.

Bij andere mondiale sportbonden bestaat zo'n beloning nog niet.

Het gaat om een bedrag van 50.000 dollar (46.000 euro) voor goudenmedaillewinnaars bij de Spelen van Parijs. Olympisch kampioenen krijgen vaak vanuit eigen land al wel een bonus. Voor Nederlandse sporters is dat in Parijs 30.000 euro, exclusief belastingafdracht.

Er wordt in totaal 2,4 miljoen dollar opzij gezet om de olympisch kampioenen van de 48 atletiekonderdelen prijzengeld uit te keren. De estafetteteams verdelen de 50.000 dollar onder alle teamleden.

'Belangrijk ergens te beginnen'

"Hoewel het onmogelijk is een waarde te plakken op het winnen van een olympische medaille, denk ik dat het belangrijk is dat we ergens beginnen en ervoor zorgen dat een deel van de inkomsten die onze atleten op de Olympische Spelen genereren, direct terugvloeit naar degenen die de Spelen tot een wereldwijd succes maken", zei Sebastian Coe, voorzitter van World Athletics, in een verklaring.

Het prijzengeld zal betaald worden uit het deel van de olympische inkomsten dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) verdeelt onder World Athletics en andere bestuursorganen van individuele sporten.

Het is de bedoeling dat de betalingen voor zilveren- en bronzenmedaillewinnaars beginnen vanaf de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.