Veehouder moet van NVWA alle dieren verkopen na verwaarlozing

Een dierenhouder in Zuid-Holland moet binnen twee weken al zijn dieren verkopen omdat ze niet goed worden verzorgd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft alle locaties gesloten van de stichting waar de dieren worden gehouden.

Het gaat om honderden dieren, waaronder schapen, runderen en varkens. Als die niet binnen twee weken worden verkocht, dan neemt de NVWA de dieren in bewaring. De sluiting van de locaties geldt in ieder geval voor drie maanden, maar kan worden verlengd.

Om hoeveel locaties het gaat, kon een woordvoerder van de toezichthouder niet zeggen. "De dieren worden gebruikt voor natuurbeheer zoals voor begrazing en de fok. Ze staan dan langs de weg of in een bepaald gebied. In de afgelopen jaren zijn we veel op de locaties geweest en we hebben al vaker dieren in bewaring genomen. We willen dat het stopt", zegt de woordvoerder.

Historie geeft geen vertrouwen

De NVWA heeft er "gezien de historie geen vertrouwen in dat de houder de dieren de juiste verzorging biedt". Sinds 2019 zien inspecteurs van de NVWA al dat het welzijn van de dieren niet in orde is. Dieren hadden geen schoon drinkwater, het voedsel lag in uitwerpselen en ook waren er veel magere en kreupele dieren.

"De afgelopen jaren is er zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk opgetreden. Zo zijn er dwangsommen geëind en zijn er meerdere keren dieren in bewaring genomen. Dit heeft niet geleid tot het gewenste effect", schrijft de NVWA. Er loopt ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar de dierenhouder.

Sinds 1 januari 2024 is de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing aangepast. Daardoor heeft de NVWA meer middelen tot zijn beschikking. Zo kan het nu bedrijven sluiten op grond van dierenwelzijn.