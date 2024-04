Belastingkorting op elektrische auto's langzamer afgeschaft

De korting op de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto's verdwijnt langzamer dan de bedoeling was. De korting zou vanaf volgend jaar in twee jaar worden afgebouwd. Maar Haagse bronnen bevestigen een bericht van RTL Nieuws dat het demissionaire kabinet van plan is om de korting pas in 2031 helemaal af te schaffen.

Eigenaren van volledig elektrische auto's hoeven dan volgend jaar nog steeds geen wegenbelasting te betalen. In 2026 wordt de wegenbelasting voor deze groep 60 procent. Dat loopt in 2029 op tot 65 procent en in 2031 verdwijnt het voordeel helemaal.

Om het plan te betalen, verdwijnt volgend jaar de korting op de wegenbelasting voor eigenaars van plug-inhybrideauto's. Dat zijn auto's die zowel op brandstof als elektrisch kunnen rijden en die met een stekker kunnen worden opgeladen. Het kabinet wil de voorstellen opnemen in de Voorjaarsnota. Het is de bedoeling dat die binnenkort wordt vastgesteld.