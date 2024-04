Opnieuw meer zzp'ers, ondanks ontmoediging

Het aantal zzp'er blijft hard stijgen. Nederland telde aan het begin van het jaar ruim 1,25 miljoen zelfstandigen zonder personeel, bijna 160.000 meer dan een jaar eerder. In tien jaar tijd is het aantal zzp'ers zelfs verdubbeld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vooral bij distributiecentra en in de vervoersector en de bouw wordt volop overgeschakeld op arbeidskrachten die zelfstandig hun diensten aanbieden. Ook zakelijke dienstverleners en communicatieprofessionals bieden zichzelf vaker aan als zelfstandige.

In totaal telt Nederland 1,56 miljoen midden- en kleinbedrijven. Hieronder vallen bedrijven tot maximaal 250 personeelsleden, waaronder ook zelfstandigen.

Ontmoediging

De overheid probeert al jaren om het zzp'en te ontmoedigen. Zo wordt geprobeerd schijnzelfstandigheid aan te pakken. Bij schijnzelfstandigheid missen zzp-arbeidskrachten de sociale rechten van werknemers in loondienst, terwijl ze wel sterk afhankelijk zijn van één bedrijf.

Ook worden fiscale voordelen voor zzp'ers beperkt en moet er in 2025 een wet ingaan die het inhuren van zzp'ers minder aantrekkelijk maakt. Bedrijven moeten dan kunnen uitleggen waarom ze iemand inhuren in plaats van in dienst te nemen.