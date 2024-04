Vrouw die pet gooide naar Van der Poel wil uitleg geven: 'Geen kwade bedoelingen'

Het incident met de pet leidde tot veel verontwaardiging. De UNCP deed aangifte, een besluit dat werd gesteund door de internationale wielrennersvakbond CPA.

Vermoed werd dat de vrouw het petje bewust tussen de spaken van Van der Poel probeerde te werpen, om hem daarmee ten val te brengen.

Onzin, zegt de vrouw in kwestie nu. Haar kant van het verhaal bewaart ze echter nog even, zo laat haar advocaat weten. "De uitleg houdt mijn cliënte graag voor het gesprek met de rennersbond. Ze kan hen dat in geuren en kleuren uitleggen. Maar ze wil dat gesprek dus niet in de media voeren."