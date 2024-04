Minstens 5 doden en 35 gewonden bij brand in flat in Hongkong

In Hongkong zijn vanochtend zeker vijf mensen om het leven gekomen bij een brand in een flat. Daarnaast raakten er 35 mensen gewond, melden lokale autoriteiten. Vijf gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De brand, in het gebied Kowloon, woedde op de eerste verdieping in een sportschool van een woongebouw met zestien verdiepingen, schrijft de lokale krant South China Morning Post. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

Sommige mensen die vastzaten in het gebouw zwaaiden met handdoeken uit de ramen in de hoop hulp te krijgen. De brandweer voerde uiteindelijk een reddingsactie uit met behulp van een brandweerladder.

Ongeveer 150 mensen werden in veiligheid gebracht, meldt persbureau Reuters. Veertig mensen werden naar het ziekenhuis afgevoerd.

Brandweerlieden waren snel ter plaatse en hadden de brand een uur nadat de melding binnenkwam onder controle. Omliggende wegen werden afgesloten wat leidde tot een verstoorde ochtendspits.