Vrachtauto met huisvuil kantelt, A73 dicht bij Malden

Snelweg A73 is voorlopig dicht tussen Haps en Malden na een ongeluk met een vrachtauto. Verkeer richting Nijmegen wordt aangeraden om te rijden via Eindhoven.

Het ongeluk met de vrachtauto met huisvuil gebeurde vanochtend vroeg. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg. De vrachtauto kantelde en kwam op de twee rijbanen terecht, een deel van het afval belandde in de berm.

De chauffeur bleef bij het ongeluk ongedeerd, meldt Omroep Brabant.

Het bergen van de vrachtauto is complex. Volgens een woordvoerder van de ANWB wordt de A73 pas rond het middaguur weer vrijgegeven. Hoewel nu wordt geadviseerd via Eindhoven (A67, A2 en A50) om te rijden, proberen veel automobilisten het via provinciale wegen en de dorpen Haps en Oeffelt. De tweebaanswegen daar lopen nu vol. "Je ziet dat mensen lokaal gaan omrijden", aldus de woordvoerder.

De andere kant op, richting Maasbracht en Venlo, is één rijstrook van de A73 dicht omdat bij het ongeluk de middenvangrail beschadigd is geraakt. Ook dat leidt tot vertraging.