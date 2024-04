Met wielerbaan als 'kantoor' jagen 3x3-basketbalsters op olympisch ticket

De basketbalsters zijn erop gebrand zich te plaatsen voor de Spelen. Zeker omdat ze die in Tokio drie jaar geleden misliepen. Toen lukte het de vrouwen niet om constant hun beste spel op de kwalificatietoernooien te laten zien. De vereiste vorm ontbrak.

Dat is nu wel anders, zo is te zien tijdens het oefenpotje waarbij ze elkaar allesbehalve sparen en het vuur in hun ogen zichtbaar is. Dat de ploeg tot veel in staat is, bleek afgelopen september. Toen schreven de vrouwen geschiedenis door goud te winnen op het Europees kampioenschap in Israël.

"We zijn heel dynamisch als ploeg. Iedereen kan alles", vertelt Boonstra. "Maar het ligt ook aan de vorm van de dag en aan je groei tijdens zo'n toernooi. Je moet met de wedstrijd bezig zijn, niet met het resultaat." Dat was volgens Boonstra de kunst op het EK. "En daarom zijn we als ploeg ook zo goed."

Vertrouwen

Dat kunstje hopen ze komend weekend in Hongkong te herhalen, vult Driessen haar teamgenoot aan. "We proberen de teamspirit erin te houden en vertrouwen te hebben. Dan zijn we daar zeker goed genoeg voor."

De guitige, bijna onverschillige blik van de vrouwen valt dan ook op wanneer hen wordt gevraagd of ze vertrouwen hebben in het binnenhalen van dat olympische ticket. Niemand hoeft na te denken: allen antwoorden met een volmondig "ja".

De Nederlandse vrouwen hebben drie kansen om zich te kwalificeren voor de Spelen in Parijs, maar hopen op het eerste OKT in China meteen hun slag te slaan. Ze azen daar op het enige te vergeven ticket voor de Spelen.