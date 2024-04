Wekdienst 10/4: Ramadan is voorbij • Doxing voor de rechter

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Rotterdam begint vandaag de eerste rechtszaak over het fenomeen doxing: het ongewild openbaar maken van iemands persoonlijke gegevens. Dat is sinds dit jaar strafbaar. Er staat iemand voor de rechter die persoonsgegevens deelde van een officier van Justitie.

Het Europees Parlement buigt zich voor de laatste keer over nieuwe regels voor het opvangen, verdelen en terugsturen van migranten. De verwachting is dat het parlement instemt. Daarna is nog wel definitieve goedkeuring van de EU-landen nodig.

De Algemene Rekenkamer publiceert een onderzoek naar de aankoop van coronavaccins in 2020 en 2021.

En er is vanavond weer Champions League-voetbal (m): Paris Saint-Germain en FC Barcelona staan tegenover elkaar in de kwartfinales. Ook Atlético Madrid tegen Borussia Dortmund staat op het programma.

Dit is er vannacht gebeurd:

Het was tot nu toe een mysterie, maar nu lijken Maastrichtse wetenschappers te hebben ontdekt hoe een eeneiïge tweeling ontstaat. Simpel gezegd kan een eeneiïge tweeling ontstaan als het embryo in een heel vroeg stadium een versnelde groei laat zien. Het embryo wordt dan in tweeën uiteengetrokken.

De onderzoekers ontdekten dat door buiten de baarmoeder een synthetische embryostructuur te kweken. "We hebben buiten de baarmoeder zichtbaar gemaakt wat zich onzichtbaar in de baarmoeder afspeelt", zeggen hoofdonderzoekers Clemens van Blitterswijk en Erik Vrij.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In aanloop naar Dodenherdenking op 4 mei kwamen honderden kinderen in Madurodam luisteren naar verhalen over oorlogen. Nazar is met zijn moeder uit Oekraïne gevlucht. Hij ontmoet John, die als jongetje de Tweede Wereldoorlog meemaakte.