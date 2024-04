We gaven meer uit aan A-merken, maar kregen minder

Veel A-merken in de supermarkt hebben vorig jaar flink meer omzet gedraaid. Er werd meer geld aan uitgegeven, maar vaak minder van verkocht. Ze verloren terrein aan de huismerken.

Volgens marktonderzoeker Circana is de omzet van de A-merken dan ook gestegen doordat ze duurder zijn geworden. En in het geval van chocolade, koekjes en chips zijn de verpakkingen niet alleen duurder, maar ook kleiner geworden. Dat wordt ook wel krimpflatie genoemd. Toch zijn er juist van die 'verwenproducten' meer verkocht.

De onderzoekers keken onder andere naar Venco's schoolkrijt. "Dat was een verpakking van 260 gram voor 2,19 euro. Nu wordt dat voor dezelfde prijs verkocht, maar krijg je maar 225 gram. En dat zie je bij alle producten van Venco," zegt Sjanny van Beekveld van Circana.

Mede door deze verborgen prijsstijging steeg het merk Venco elf plaatsen in de A-merk-top 100, een lijst van de 100 meest verkochte merken in de Nederlandse supermarkten. Circana vond meer voorbeelden: de ijsstam Viennetta van Ola werd 100 gram lichter, een zakje Lay's paprikachips ging van 335 naar 300 gram en er zat minder snoep in meerdere verpakkingen van Red Band.

"In al deze voorbeelden is de prijs hetzelfde gebleven of zelfs verhoogd", aldus Van Beekveld. De omzet van Lay's en Red Band nam afgelopen jaar toe.

'Producten moeten bereikbaar blijven'

Lay's en Venco reageerden niet op vragen van de NOS over krimpflatie. Unilever (maker van Ola-ijs) zegt: "De prijzen van grondstoffen, logistiek, energie en verpakkingen zijn enorm gestegen, net als de loonkosten. Dat kan niet allemaal worden gecompenseerd door besparingen en dus wordt een deel doorberekend. Dat kan door hogere (advies)prijzen, maar ook door verpakkingen te verkleinen. Zo blijven producten ook bereikbaar voor consumenten met een beperkt budget."

Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek vorig jaar al dat krimpflatie een grote ergernis is bij consumenten. De brancheorganisaties van fabrikanten (FNLI) en supermarkten (CBL) waren toen niet bereid transparanter te zijn over dat fenomeen. Ook Albert Heijn en Jumbo wilden zich er niet over uitspreken.

De Consumentenbond ziet inmiddels dat krimpflatie minder lijkt voor te komen.