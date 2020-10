In Arizona wordt de strijd om de Senaat beslist

Komende nacht stemt de Amerikaanse senaat over de benoeming van Amy Coney Barrett, de door president Trump voorgedragen rechter voor het Hooggerechtshof. De meerderheid van de Senaat is in handen van de Republikeinen die graag een nieuwe conservatieve rechter in het hoogste rechtscollege van het land zien, dus waarschijnlijk komt haar benoeming er wel door. Het toont maar weer eens aan hoe belangrijk het is welke partij de meerderheid heeft in de Senaat.

Op 3 november staan niet alleen de namen van Donald Trump en Joe Biden op het stembiljet. Er wordt ook om 35 Senaatzetels gestreden. De Democraten zullen proberen drie of vier zetels op de Republikeinen te veroveren om zo een Democratische meerderheid in de Senaat te krijgen.

In sommige staten spant het erom, zoals in de woestijnstaat Arizona. Daar staat de Senaatszetel van de overleden senator John McCain op het spel. Die zetel werd tijdelijk bezet door de Republikeinse luchtmachtpiloot Martha McSally, die nu vecht om die te behouden. Als ze de zetel verliest aan haar tegenstander, de Democratische kandidaat en voormalige astronaut Mark Kelly, kunnen de Democraten voor het eerst in meer dan 50 jaar de twee zetels van Arizona in handen krijgen (iedere staat heeft twee zetels in de Senaat).

Ondenkbaar

"Dat was tot voor kort ondenkbaar", zegt Wes Gullett, de oud-campagnestrateeg van John McCain. Arizona was altijd een Republikeins bolwerk. Gullett noemt Arizona het "ground zero" van deze verkiezingen. "Een winst voor Kelly in Arizona kan de Democraten de meerderheid in de Senaat opleveren."