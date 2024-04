Luchtvaartautoriteit VS opent nieuw onderzoek naar Boeing-toestel

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing raakt maar niet uit de problemen. Waar er de afgelopen maanden al meerdere meldingen waren over mankementen bij de 737 MAX 9-toestellen, zijn er nu twee nieuwe hoofdpijndossiers: de 787 Dreamliner en de 777.

Luchtvaartautoriteit FAA heeft een onderzoek geopend, nadat een klokkenluider aan de bel had getrokken. Boeing-ingenieur Sam Salehpour zei tegen de waakhond dat er fouten worden gemaakt bij de assemblage van verschillende delen van de toestellen. Daardoor bestaat volgens hem het risico dat er onderdelen loskomen.

Springen op vliegtuigonderdelen

Salehpour zegt dat de romp van de 787 Dreamliner verzwakt kan raken, omdat monteurs handigheidjes gebruiken om verschillende onderdelen sneller aan elkaar te bevestigen. Dat doen ze om de nieuwe exemplaren van het vliegtuig op tijd te kunnen leveren. Salehpour zegt dat hij zijn zorgen heeft gedeeld met het management van Boeing, maar dat hij genegeerd werd.

Ook zegt hij dat het soms misging bij het samenstellen van de 777. Als de onderdelen niet goed op elkaar pasten, werd dat op een hardhandige manier opgelost. "Ik heb mensen letterlijk zien springen op de vliegtuigonderdelen, om ervoor te zorgen dat ze zouden passen", zegt Salehpour tegen journalisten.

Boeing zegt in een reactie dat de beschuldigingen ongegrond zijn. "Ze weerspiegelen niet het werk dat Boeing doet om te verzekeren dat de kwaliteit en veiligheid van het toestel op lange termijn gewaarborgd zijn." Het bedrijf zegt tegen persbureau Reuters mee te zullen werken aan het onderzoek van de FAA.

Meer problemen bij Boeing

Het is niet voor het eerst dat er zorgen zijn rond de 787 Dreamliner. Tussen mei 2021 en augustus 2022 lagen de leveringen van het toestel aan klanten stil vanwege meerdere productiefouten. Volgens Boeing zijn er wereldwijd zo'n 1100 Dreamliners in gebruik.

De crisis bij Boeing begon in januari, toen een 737 Max 9-toestel van Alaska Airlines een rompdeel had verloren tijdens een vlucht. Vorige maand verloor een 777-200 van United Airlines een wiel na het opstijgen. Nog geen dag later gleed een andere Boeing van United in Houston van de landingsbaan, mogelijk wegens problemen met de remmen. En enkele dagen daarna maakte een Dreamliner van LATAM Airlines plotseling een duikende beweging, waarbij zo'n 50 mensen gewond raakten.

Het bedrijf verwacht dit jaar fors tegenvallende financiële resultaten. Topman Dave Calhoun besloot eind vorige maand op te stappen.