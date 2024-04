Arizona verbiedt bijna alle abortussen met stokoude wet uit 1864

De hoogste rechtbank van de Amerikaanse staat Arizona heeft een stokoude wet hersteld, waarmee bijna alle abortussen verboden kunnen worden. De wet is opgesteld in 1864, toen de Amerikaanse Burgeroorlog het land nog in de greep hield.

De wet schrijft voor dat abortussen enkel zijn toegestaan als daarmee het leven van de vrouw kan worden gered. Degene die vanwege elke andere reden een dergelijke procedure uitvoert, riskeert tot vijf jaar gevangenisstraf. Hiervoor waren abortussen na de vijftiende week van de zwangerschap verboden.

Nu worden er maandelijks nog gemiddeld 1100 abortussen uitgevoerd in de staat. Naar verwachting zal dat aantal dalen naar bijna nul. De uitspraak treedt overigens pas over twee weken in werking. In de tussentijd krijgen partijen nog de kans beroep aan te tekenen.

Draconisch

Arizona is de vijftiende van de in totaal vijftig Amerikaanse staten die de abortuswetgeving aanscherpt, sinds het federale Hooggerechtshof in 2022 het landelijk recht op abortus schrapte. Daardoor kwam de wetgeving weer in handen van de staten te liggen.

De minister van Justitie van Arizona, de Democraat Kris Mayes, noemt het besluit van het lokale Hooggerechtshof "gewetenloos en een belediging voor de vrijheid". Ze benadrukt dat ze geen arts of vrouw zal vervolgen voor het overtreden van de "draconische wet".

"Het besluit om deze wet te herstellen, die stamt uit een tijdperk waarin Arizona nog geen staat was, de Burgeroorlog woedde en vrouwen niet eens mochten stemmen, zal de geschiedenisboeken ingaan als een smet op onze staat", verklaarde Mayes.

Biden verbolgen

President Biden zegt dat de uitspraak van het Hooggerechtshof "het resultaat is van de extreme standpunten van Republikeinse volksvertegenwoordigers, die vastberaden zijn om de vrijheid van vrouwen af te nemen".

Biden spreekt zich regelmatig fel uit tegen anti-abortuswetgeving. Politiek analisten verwachten dat de pro-abortusbeweging hem veel stemmen zal opleveren bij de presidentsverkiezingen in november.