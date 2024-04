Maastrichtse onderzoekers ontdekken hoe een eeneiïge tweeling ontstaat

Het was tot nu toe een mysterie, maar Maastrichtse wetenschappers lijken te hebben ontdekt hoe een eeneiïge tweeling ontstaat. Deze ontstaanswijze was niet eerder waargenomen, en het was evenmin bekend hoe die in zijn werk ging. Simpel gezegd kan een eeneiïge tweeling ontstaan als het embryo in een heel vroeg stadium een versnelde groei laat zien. Het embryo wordt dan in tweeën uiteengetrokken.

De onderzoekers ontdekten dat door buiten de baarmoeder een synthetische embryostructuur te kweken. "We hebben buiten de baarmoeder zichtbaar gemaakt wat zich onzichtbaar in de baarmoeder afspeelt", zeggen hoofdonderzoekers Clemens van Blitterswijk en Erik Vrij. Het onderzoek is gepubliceerd in het vakblad Advanced Materials.

De versnelde groei speelt zich af in de blastocyste, een soort ballonnetje dat zich later ontwikkelt tot de placenta. Als dat ballonnetje te snel groeit, wordt het klompje cellen dat later het embryo wordt in tweeën getrokken. In uitzonderlijke gevallen kan op een soortgelijke manier een eeneiïge drie- of vierling ontstaan, denken de onderzoekers.

Hier zie je hoe dat in zijn werk gaat: