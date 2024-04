Tegen Noren speelde Nederland wél 'van oranje naar oranje': 'Veel minder ruzie met de bal'

Jonker koos in hun afwezigheid - en om het tij na drie verloren duels op rij maar eens te keren - voor een systeemwissel. Nederland ging van een formatie met drie centrale verdedigers en wingbacks naar een 'klassieke' 4-3-3.

"Dat pakte goed uit", vond Jonker. "We waren rustiger in balbezit, maakten betere keuzes, hadden veel minder ruzie met de bal. We speelden 'm nu vaker gewoon van oranje naar oranje."

Tegen Italië lukte dat veel te weinig en daarom weet Jonker nog niet of de systeemwissel definitief is. "Door dat vele balverlies kun je ook niet zeggen dat het toen aan het systeem lag. Als je zo vaak ruzie hebt met de bal, maakt het niet uit in welk systeem je speelt."

Spitse: 'Veel opgebouwd samen'

Het Nederlands elftal kwam in de eerste fase na rust stevig onder druk te staan. Ook in de slotfase kreeg Oranje het even benauwd. Spitse was kort na het eindsignaal dan ook vooral opgelucht.

Ze was blij dat het naar haar idee te negatieve sentiment rondom haar team kon worden doorbroken. "Er zat veel energie in vandaag en we hebben weinig weggegeven", zei ze. "Aan de bal was het veel beter omdat we met meer geloof, energie en vertrouwen speelden."

