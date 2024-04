Arsenal komt doelpunt gevreesde Kane te boven en speelt gelijk tegen Bayern

Arsenal jaagt in de Engeland op de eerste titel in twintig jaar, Bayern München wordt in eigen land na een lange heerschappij juist onttroond. In de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League waren verschillen tussen de twee nauwelijks te vinden. Na ruim anderhalf uur vermaak was alles in evenwicht: 2-2.

Matthijs de Ligt stond aan de aftrap bij Bayern omdat coach Thomas Tuchel zijn centrale duo verving na weer een uitglijder in de Bundesliga. Door het verlies tegen Heidenheim (3-2) lijkt Bayern een twaalfde titel op rij te kunnen vergeten. Glorie in het Europese kampioenenbal moet de eer redden. Maar met De Ligt en Eric Dier in de defensie beleefden de Duitsers geen beste start in Londen.

Na twaalf minuten was de eerste echte kans van de wedstrijd meteen raak. Martin Ødegaard, de grote architect van de Premier League-koploper, zette de aanval op en na een scrimmage vond Bukayo Saka een gaatje in de Bayern-defensie voor de 1-0.