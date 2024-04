Mest nieuw hoofdpijndossier in Den Haag, LTO wil meer tijd voor boeren

Het mestprobleem is niet nieuw, maar speelt al jaren, zegt bodembiodiversiteitsdeskundige en hoogleraar Wim van der Putten. "Steeds proberen mensen de zaak weg te masseren en weg te wimpelen. Maar het mestprobleem staat al decennia op de agenda."

Mest die boeren op hun akkers uitrijden, spoelt uit naar het oppervlaktewater, legt Van der Putten uit. "In het oppervlaktewater krijg je blauwalgen. Als je wil gaan zwemmen in de zomer en er is blauwalg, krijg je toxische stoffen. Dat is niet gezond."

De uitzonderingsregel die voor Nederland gold, was tijdelijk. Maar volgens Van der Putten is er in de afgelopen jaren niets veranderd. "We zijn maximaal mest blijven uitrijden. Het probleem is heel simpel: als je elke dag tien kranten krijgt en je ruimt er twee op, dan kun je de kranten die je achterlaat wel netjes op een stapeltje leggen, maar op een gegeven moment zit je huis vol."

Maatwerk

Toch vindt LTO-voorman Koopmans dat de politiek boeren meer tijd moet geven om "op een verstandige manier" in te spelen op het mestprobleem. "We moeten kijken naar maatwerkoplossingen per sector in plaats van generieke maatregelen als deze."

Vanavond debatteerde de Tweede Kamer over de mestcrisis. Voorafgaand aan het debat zei minister Adema tegen Nieuwsuur: "Ik denk niet dat we kunnen wachten. Ik heb veel boeren gesproken die mij juist vragen: grijp in, kom met maatregelen. Voor die boeren doe ik het."

Dat de minister zo ver in de formatie met deze plannen kwam, was tegen het zere been van de formerende partijen. Toch is er ook volgens hen geen alternatief. Alleen BBB wil dat minister Adema terug naar Brussel gaat om opnieuw te onderhandelen, maar met welk tegenvoorstellen hij moet komen, zegt de partij niet.

Koopmans blijft geloven in een andere aanpak van het mestprobleem. "Je moet in Brussel kijken hoe er meer tijd kan komen om de obstakels weg te kunnen halen. En tegelijkertijd zijn wij als LTO bereid om allerlei maatregelen te nemen, die ook heel goed werken, waardoor de waterkwaliteit vooruitgaat."