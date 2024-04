Oranje knokt zich voorbij Noorwegen en herpakt zich in EK-kwalificatie

Het Nederlands elftal heeft het EK-kwalificatieduel met Noorwegen gewonnen. Makkelijk ging het niet in Breda, want de Noren boden zeker in de tweede helft uitstekend weerwerk. Uiteindelijk was een vroege goal van Lineth Beerensteyn toch genoeg: 1-0.

Oranje had een zege hard nodig, nadat het vrijdag in Italië onderuit was gegaan. In groep 1 van de EK-kwalificatie hebben alle ploegen nu drie punten na twee wedstrijden. Finland verraste eerder vanavond namelijk met een 2-1 zege op Italië.