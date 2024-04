Duitsland ontkent schenden Genocideverdrag voor VN-hof

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers:

"Dit is een zware beschuldiging, die in Duitsland natuurlijk vanwege de geschiedenis gevoelig ligt. Want het Genocideverdrag werd juist opgesteld kort na de Tweede Wereldoorlog, als reactie op de Holocaust.

De Duitse regering zegt dat Duitsland een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om Joodse levens te beschermen. Dat betekende in eerste instantie dat het land zich pal achter Israël schaarde, en op het recht van Israël om zich na de aanval van Hamas te verdedigen.

De regering ontkent stellig schuldig te zijn aan het schenden van het Genocideverdrag. Duitse juristen schatten de kans laag in dat het VN-hof Duitsland gaat veroordelen.

Toch is de toon van de Duitse regering veranderd sinds het begin van de oorlog. Een half jaar geleden zei bondskanselier Scholz nog duidelijk dat de veiligheid van Israël net zo belangrijk is als het Duitse staatsbelang en dat er geen twijfel is dat Israël zich aan het volkenrecht houdt. Inmiddels vraagt hij zich hardop af of Israël geen andere manieren heeft om het gevecht tegen Hamas aan te gaan. De regering is niet blind voor wat er nu gebeurt in Gaza en ziet ook dat er grenzen zijn aan het recht op zelfverdediging. Bovendien waarschuwen diplomaten dat de reputatie van Duitsland schade oploopt in andere landen."