Verplicht of niet, ziekenhuis Dordrecht neemt geen nieuwe coronapatiënten op

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht neemt zeker 24 uur lang geen nieuwe coronapatiënten op. Elk bed in het ziekenhuis is bezet en een nieuwe afdeling openen lukt niet, omdat veel personeelsleden zelf met het virus zijn besmet. Dat meldt de raad van bestuur van het ziekenhuis.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis beschikt over 41 coronabedden, waarvan zes op de intensive care. Er komen al langere tijd meer nieuwe patiënten bij dan dat er ontslagen worden. Vandaag is "een kritiek punt" bereikt, meldt bestuursvoorzitter Peter van der Meer in een verklaring. Alle huisartsen in de regio en de ambulancedienst zijn vanmiddag ingelicht over het besluit om voorlopig geen nieuwe coronapatiënten op te nemen, behalve als ze in levensgevaar zijn.

Het ziekenhuis spreekt van een onvermijdelijke keuze: