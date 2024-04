Zeker 10 jaar cel voor ouders van schoolschutter Michigan

De ouders van een schoolschutter in de Amerikaanse staat Michigan moeten minstens tien jaar de cel in. Jennifer en James Crumbley werden eerder dit jaar al door een jury schuldig bevonden aan dood door schuld. Vandaag bepaalde de rechter hun straf.

De schietpartij was op 30 november 2021 op Oxford High School, niet ver van Detroit. De 15-jarige Ethan Crumbley opende het vuur op medescholieren en dat kostte vier leerlingen het leven. Zelf werd hij eind vorig jaar veroordeeld tot levenslang. Dat ook de ouders van een mass school shooter werden aangeklaagd, gebeurde nooit eerder in de Verenigde Staten.

Eerder op de dag van de schietpartij waren de ouders van Ethan naar school gekomen voor een gesprek. Hun zoon had bij een wiskundeopdracht een gewelddadige tekening gemaakt. Daarop stonden teksten als "Bloed is overal. Mijn leven is nutteloos" en "De gedachten stoppen niet. Help mij". De Crumbleys wilden Ethan echter niet mee naar huis nemen. Niemand controleerde zijn rugzak, waarin het wapen verborgen zat dat hij later zou gebruiken.

Een dag eerder had een leraar Ethan tijdens de les betrapt op het zoeken naar munitie op zijn mobieltje. Dat deed hij omdat hij met zijn moeder naar de schietbaan was geweest, was het excuus. Ook die dag werden de ouders van Ethan gewaarschuwd voor het gedrag van hun zoon.

Wapen gekocht met zijn vader

Ethan gebruikte bij de schietpartij een wapen dat zijn vader een aantal dagen eerder met hem had gekocht. Voor de aanval plaatste de jongen ook foto's van het wapen op sociale media, waarop te zien is dat hij oefent op een doelwit.

Volgens de aanklagers waren er maanden voor de schietpartij al signalen dat de mentale gezondheid van Ethan Crumbley achteruitging. Ook daar deden de ouders niets aan.

Een van de ouders van de omgekomen slachtoffers deed emotioneel haar verhaal: