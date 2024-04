'Navigatiecursus' voor forellen om van Waddenzee naar Drentse beken te komen

Een aantal zeeforellen is gisteren uitgezet in de Waddenzee bij Lauwersoog na een tweedaagse 'navigatiecursus'. De vissen hebben een specifieke route afgelegd zodat ze daardoor hopelijk op eigen houtje de weg terug kunnen vinden naar de beken in Drenthe.

Zeeforellen worden geboren in een beek of rivier, daarna trekken ze naar zee. Als ze volwassen zijn, trekken ze vanuit zee weer naar rivieren en beken om zich voort te planten.

De weg vinden is echter niet altijd makkelijk. Er zijn aardig wat obstakels voor de zeeforel in Nederland, zoals keersluizen en gemalen. Ecologen bedachten daarom een soort navigatiecursus voor de vissen.

Geur

"We zijn twee dagen aan het varen geweest met deze zeeforellen van de beken in Noord-Drenthe, helemaal tot aan het Wad", zegt Marcus de Boer van Sportvisserij Nederland tegen Omrop Fryslân.

De vissen zaten al die tijd in torpedovormige bunnen (een met water gevulde bewaarplek voor vis) aan de zijkant van de boot. Het idee is dat ze de geur van het water onderweg opslaan en zo de weg in de toekomst kunnen terugvinden.

Volgens De Boer was een vergelijkbare proef in Denemarken succesvol. "Als enkele volwassen zeeforellen terugkeren, is het al geslaagd. Dan weten we dat het systeem werkt. Daarna is het eigenlijk een kwestie van opschalen."

De vissen die in de Waddenzee zijn uitgezet, hebben een zendertje meegekregen, zodat ze gevolgd kunnen worden.