Italië vier dagen na zege op Oranje onderuit tegen Finland in EK-kwalificatie

In de EK-kwalificatiegroep van het Nederlands elftal heeft Finland met 2-1 van Italië gewonnen. Vrijdag verloor Oranje nog van de Italiaanse vrouwen, terwijl Finland met grote cijfers werd verslagen door Noorwegen.

Door de overwinning van Finland staat Nederland puntloos onderaan in de groep. Daar kan de ploeg van bondscoach Andries Jonker vanavond vanaf 20.45 uur verandering in brengen, als het in Breda tegen Noorwegen speelt.

Italië begon nog heel behoorlijk in Helsinki en kwam kort voor rust dan ook op voorsprong. Rechtsback Lucia Di Guglielmo stoomde mee op, kreeg de bal na een uitbraak over links voor de voeten en schoot via een Fins been raak.

Finland komt terug

Na rust herpakten de Finnen, die op het vorige EK strandden in de poulefase, zich onmiddellijk. Jutta Rantala werd met een goede combinatie vrijgespeeld en plaatste de bal met een hard schot in de verre hoek.

Italië ging daarop op jacht naar de winnende, die uiteindelijk aan de andere kant viel. Een kwartier voor tijd bokste keepster Laura Giuliani de bal weg uit een hoekschop, recht in de voeten van Oona Sevenius. Zij schoot, via het bovenbeen van de Italiaanse aanvoerster Elena Linari, de 2-1 binnen.