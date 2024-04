Medewerker die eigen kunst ophing in Duits museum ontslagen: 'wilde doorbreken'

Een medewerker van een museum in München is ontslagen omdat hij zijn eigen schilderij aan de muur had gehangen. In het modernekunstmuseum Pinakothek der Moderne hing zijn kunstwerk acht uur te midden van werken van popart-icoon Andy Warhol.

Afgelopen februari smokkelde de 51-jarige man zijn schilderij 's ochtends vroeg naar binnen en hing het op in het deel van het museum waar op dat moment een Warhol-expositie was. Vanwege zijn functie - hij werkte bij de technische dienst - had hij toegang tot het museum buiten openingstijden. Hij kon het schilderij van 60 bij 120 centimeter dus ophangen zonder argwaan van de beveiliging te wekken. Het kreeg een plekje op een lege witte muur in de oostelijke vleugel van het museum.

Het incident werd gisteren pas bekendgemaakt. Een woordvoerder van het museum vertelt aan The Guardian dat medewerkers van het museum als snel doorhadden dat het betreffende schilderij er niet thuishoorde. "Er werd besloten om het kunstwerk te laten hangen terwijl de galerie open was en het na sluitingstijd te verwijderen", aldus de woordvoerder.

'Hoop op artistieke doorbraak'

De Duitse krant Süddeutsche Zeitung meldt op basis van politiebronnen dat de 51-jarige medewerker hoopte op "zijn artistieke doorbraak". "Hij beschouwt zichzelf als een kunstenaar en zag zijn rol in het installatieteam van het museum hoogstwaarschijnlijk als een dagelijkse taak om zijn ware roeping te ondersteunen", zegt de woordvoerder van de Pinakothek daarover tegen The Guardian.

Volgens de woordvoerder kreeg het kunstwerk geen positieve feedback van bezoekers en bleef zijn beoogde doorbraak dus uit. Het museum heeft de aspirant-kunstenaar ontslagen en bovendien aangifte tegen hem gedaan wegens het bewust beschadigen van eigendommen: om zijn schilderij op te hangen boorde hij twee kleine gaatjes in de muur.

De Pinakothek der Moderne wordt gezien als een van de belangrijkste musea van München. De vaste collectie bevat meer dan 20.000 werken, waaronder schilderijen van Pablo Picasso, Max Beckmann en Paul Klee.