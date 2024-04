Meer geluidsoverlast van Schiphol ondanks stillere vliegtuigen

Ondanks dat er steeds stillere vliegtuigen worden ingezet op Schiphol, ervaren omwonenden van de luchthaven steeds meer geluidshinder. Dat zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport, die keek naar wat voor effect verschillende vliegtuigtypen hebben op de geluidsoverlast.

De types, en daarmee de leeftijd en grootte van de vliegtuigen die landen en opstijgen op Schiphol, variëren volgens de inspectie sterk. Maar over het geheel genomen, zijn de vliegtuigen sinds 2018 juist zes procent stiller geworden.

Dat komt volgens de ILT vooral doordat de afgelopen jaren vaker kleinere vliegtuigen ingezet zijn. Ook de inzet van relatief stille vliegtuigen is gegroeid. Het gaat dan vooral om types die worden ingezet op korte- en middellangeafstandsvluchten.

Zware vrachtvliegtuigen

Hoewel de vliegtuigen gemiddeld stiller zijn geworden, wordt dat dus niet zo ervaren door omwonenden. Het aantal meldingen van geluidsoverlast is in dezelfde periode toegenomen. Er worden ook relatief gezien meer meldingen gedaan van overlast dan 10 jaar geleden. De inspectie zegt dat het erop lijkt dat de hinder over de jaren is gegroeid.

Vooral zware vrachtvliegtuigen leveren bijvoorbeeld meer meldingen op dan eerder. Vooral als die in de avond overvliegen, melden omwonenden dat vaker. Ook grote passagiersvliegtuigen leiden tot meer overlastmeldingen.

Meer nodig

Luchtvaartmaatschappijen benadrukken dat ze inzetten op nieuwe, stillere vliegtuigen. Maar dat het aantal meldingen ondanks de inzet van die stillere toestellen is toegenomen, laat volgens de inspectie zien dat er meer nodig is.

De inspectie denkt dan bijvoorbeeld aan het minder vliegen met zware vrachttoestellen aan het eind van de dag, waar dus veel meldingen over binnenkomen. Ook Schiphol kan wat doen: de luchthaven zou de inzet van stillere vrachtvliegtuigen kunnen stimuleren door bepaalde tarieven te hanteren. Nu vliegen sommige maatschappijen namelijk niet met hun modernste vrachtvliegtuigen naar Schiphol, maar gebruiken die op andere routes.

Het demissionaire kabinet wil de overlast van vliegtuigen verminderen door het aantal vluchten op Schiphol te verminderen. Zo wil minister Harbers het aantal van 500.000 vluchten per jaar terugdringen naar 460.000 vluchten per jaar. Maar daarvan is het nog steeds niet gekomen.

Luchtvaartmaatschappijen startten een rechtszaak, en er is ook kritiek van de VS en de Europese Commissie. Vorige maand oordeelde de rechter ook dat de staat omwonenden niet genoeg beschermt tegen geluidsoverlast. De staat weet nog niet hoe ze dat vonnis gaan opvolgen.

Zorgen over personeel en drones

Het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport is onderdeel van een rapport over de vliegveiligheid in Nederland. Die is erg goed, maar om dat zo te houden moet er onder meer de komende jaren genoeg goed personeel beschikbaar blijven. De inspectie maakt zich daar zorgen over, want een tekort aan personeel zorgt ook voor een te hoge werkdruk, en uiteindelijk mogelijk tot fouten.

Ook het gebrek aan kennis van dronegebruikers over wetten en regels is een punt van zorg. Een grote groep mensen met een drone weet volgens de inspectie niet goed wat de risico's zijn van het vliegen met zo'n onbemand toestel. Ze weten bijvoorbeeld niet waar ze wel of niet mogen vliegen, en daarom vliegen ze regelmatig in gebieden waar de drone tegen ander luchtverkeer kan botsen.