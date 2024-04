Doden en vermisten na ontploffing bij waterkrachtcentrale in Italië

Bij een explosie bij een waterkrachtcentrale in Italië zijn minstens drie mensen omgekomen. Drie anderen zijn zwaargewond, en vier mensen worden vermist.

De ontploffing was rond 15.00 uur in de waterkrachtcentrale op het Italiaanse Meer van Suviana. Wat de oorzaak is van de explosie, is nog niet bekend. Volgens lokale autoriteiten was het personeel vlak voor het incident bezig met een turbine.

De waterkrachtcentrale bevindt zich zo'n dertig meter onder de grond. Na de explosie ontstond daar een brand. De brandweer probeert toegang te krijgen tot de centrale, maar dat gaat lastig.

Het bedrijf achter de centrale, Enel, zegt dat de elektriciteitsproductie is stilgelegd. Daarnaast proberen ze alle overige medewerkers te evacueren.

De Italiaanse brandweer heeft beelden vrijgegeven van de waterkrachtcentrale: