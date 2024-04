Djokovic slaat als kersverse oudste nummer 1 van de wereld meteen toe op gravel

Novak Djokovic heeft zijn eerste partij van het nieuwe gravelseizoen gewonnen. Een dag nadat de inmiddels 36 jaar en 323 dagen oude Serviër Roger Federer had afgelost als oudste nummer 1 van de wereld, liet hij in Monaco de Rus Roman Safioellin kansloos: 6-1, 6-2.

Djokovic speelde dit seizoen pas drie toernooien, won er nog geen een en werd onlangs bij het hardcourttoernooi in Indian Wells verrassend uitgeschakeld door de zestien jaar jongere Italiaan Luca Nardi.

De Serviër liet daarna Miami, het tweede toernooi van de 'Sunshine Double' lopen, omdat hij meer balans wil tussen zijn privéleven en werk.

Het toernooi in Monte Carlo, door Djokovic tot nu toe tweemaal gewonnen (2013 en 2015) en waar hij er vorig jaar al in de derde ronde uitvloog, wordt beschouwd als de opening van het gravelseizoen.

Messcherp en meedogenloos

Tegen Safioellin, de nummer 41 van de wereld, was Djokovic messcherp en meedogenloos. De Serviër kreeg in alle games van de Rus breekkansen (negentien in totaal) en gaf zelf niets weg. Bij de stand 6-1, 5-2 verzilverde hij het tweede matchpoint op de service van Safioellin.

Het was voor Djokovic zijn eerste gravelpartij sinds juni 2023 en ook zijn eerste partij zonder Goran Ivanisevic als trainer. Aan de zes jaar durende samenwerking tussen de twee, die resulteerde in twaalf grandslamtitels, kwam twee weken geleden een einde.

De Serviër speelt nu in de achtste finales tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Arthur Fils en de Italiaan Lorenzo Musetti. Het was Musetti die Djokovic vorig jaar bij dit toernooi uitschakelde.

Geen Alcaraz

In Monte Carlo ontbreekt Carlos Alcaraz. De Spaanse mondiale nummer drie, trok zich dinsdag terug wegens een blessure aan zijn rechterarm.