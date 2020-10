Mogelijk veel meer water op de maan dan gedacht

Op de maan is mogelijk veel meer bevroren water dan tot nu toe werd aangenomen. Bovendien is voor het eerst met zekerheid vastgesteld dat er moleculair water (H2O) aanwezig is op de maan, zeggen onderzoekers die samenwerken met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Het nieuws werd op een persconferentie bekendgemaakt.

De watermoleculen zijn geïdentificeerd met een infraroodtelescoop die is gemonteerd op een Boeing 747. Ze zijn opgeslagen in piepkleine stukjes glas of ruimtestof, waardoor ze niet kunnen verdampen.

Daarnaast is bij een ander onderzoek vastgesteld dat er water aanwezig kan zijn op veel meer plekken dan tot dusver werd aangenomen.

Geen verdamping door extreme kou

Tot nu toe werd gedacht dat er alleen ijs kon liggen in diepe kraters op de noordpool en de zuidpool van de maan. Maar nu is vastgesteld dat er in de buurt van de polen allerlei hoeken en gaten zijn die ook water kunnen bevatten.

Het gaat om gaten van een paar meter tot 'cold traps' met een doorsnee van tientallen kilometers, zoals de krater Clavius, die vanaf de aarde met het blote oog te zien is. Die plekken waar de zon nooit komt, zijn zo koud dat water er niet kan verdampen.

Hoe het water op de maan terechtgekomen is, staat niet vast. Het zou kunnen komen van kometen, asteroïden, ruimtestof of vulkaanuitbarstingen op de maan. Onderzoeksleider Paul Hayne zegt dat onderzoek op het maanoppervlak zelf daar meer duidelijkheid over moet geven.

Drinkwater voor astronauten?

De NASA zegt dat de aanwezigheid van bevroren water op relatief eenvoudig toegankelijke plekken goed nieuws kan zijn voor toekomstige reizen naar de maan. De ruimtevaarders zouden het water kunnen drinken of kunnen gebruiken als brandstof.

De NASA wil in 2024 weer mensen naar de maan sturen om daar een permanente post in te richten.

Bekijk hier een animatie van NASA over de vondst: