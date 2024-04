Toch geen extra verhoging minimumloon, Eerste Kamer tegen

De extra verhoging van het minimumloon met 1,2 procent gaat niet door. In de Eerste Kamer is er geen meerderheid voor. BBB, die in de Tweede Kamer tegenstemde, zal ook in de senaat tegenstemmen, vertelt BBB-senator Eugene Heijnen tegen de NOS.

BBB in de Eerste Kamer geeft met zestien zetels de doorslag. Ook VVD, CDA, JA21, SGP en FvD stemden in de Tweede Kamer al tegen. Samen hebben deze partijen 39 van 75 zetels in de Eerste Kamer.

"Na lang wikken en wegen hebben we besloten tegen deze verhoging te stemmen", zegt Heijnen. "De verhoging van het minimumloon is de laatste jaren al fors geweest. En per 1 juli komt er nog eens drie procent bij. Bovendien betekent het een verhoging van de werkgeverslasten."

De extra verhoging van het minimumloon had niet alleen bedrijven en andere werkgevers meer geld gekost. Ook de overheid was duurder uit geweest omdat de uitkeringen en de AOW meestijgen. Van de 857 miljoen euro per jaar zou 517 miljoen naar de verhoging van de AOW gaan.

Ook dat is voor BBB een reden om tegen te stemmen, zegt Heijnen. "Dat geld komt bij mensen terecht die het misschien wel goed kunnen gebruiken, maar niet tot de doelgroep behoren. Zoals AOW'ers met een aanvullend pensioen. Dat is 80 procent van de mensen met AOW."