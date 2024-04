Drie dakloze dertigers op straat in Rotterdam overleden in paar maanden tijd

In Rotterdam zijn de afgelopen maanden drie dakloze mannen op straat overleden. Volgens Martijn van Leerdam, predikant-directeur van de Rotterdamse Pauluskerk, zijn de sterfgevallen het directe gevolg van het hoge aantal buitenslapers in de stad.

Vanochtend werd het lichaam van een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats gevonden in het Museumpark in het centrum van de stad.

Afgelopen februari werd een dakloze 38-jarige man uit Hongarije dood in het centrum gevonden. De man verbleef volgens Rijnmond op dat moment pas een paar dagen in de stad. Hij stierf een natuurlijke dood.

Eind maart werd eveneens het lichaam van een dakloze man gevonden. Dat was een man uit Letland van in de dertig. De doodsoorzaak van de 35-jarige man die vanochtend is gevonden, is nog niet vastgesteld. Echter is volgens de politie een misdrijf uitgesloten.

Buitenslapers

Het aantal dak- en thuislozen dat buiten slaapt in Rotterdam, is de afgelopen jaren flink toegenomen. Volgens Van Leerdam telt de stad naar schatting zo'n 150 tot 200 buitenslapers.

Ruim een maand geleden heeft Rotterdam het 'actieplan buitenslapers' gelanceerd. De stad heeft nu een speciale 24-uursopvanglocatie voor dakloze EU-migranten die een jaar openblijft. Er is plek voor 60 mensen.

"De buitenslapers zijn bijna allemaal mensen die de gewone daklozenopvang niet binnenkomen en dat maakt de kans op overlijden in de openlucht veel groter", stelt Van Leerdam.

De buitenslapers komen om meerdere redenen de reguliere opvang niet in, zegt Van Leerdam. "Het gaat in de regel om daklozen van buitenlandse afkomst, arbeidsmigranten, Oost-Europeanen, ongedocumenteerden. Soms ook om mensen die zijn afgewezen om andere redenen, bijvoorbeeld: geen aantoonbare binding met Rotterdam", legt hij uit.

'Verbijsterend'

Van Leerdam hoopt dat de drie sterfgevallen de gemeente opnieuw aan het denken zet over het beleid rond daklozenopvang.

"Het gaat om drie jonge mannen, dat is verbijsterend. Ik ga niet uit van kwade wil bij de gemeente. Maar je moet als dakloze in Rotterdam voldoen aan een hele reeks met eisen. Dat heeft een reden, maar tegelijkertijd worden daardoor meer mensen buitengesloten. En dus onbedoeld slachtoffer."

De gemeente Rotterdam was nog niet beschikbaar voor een reactie.