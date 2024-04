Wilders gaat naar rechtse conferentie waar journalisten niet welkom zijn

PVV-leider Wilders houdt eind deze maand een toespraak op een rechts-conservatieve conferentie in Boedapest, hoewel veel journalisten die daar verslag van willen doen niet welkom zijn. "Het toegangsbeleid is niet aan mij. Dat is aan de gastheer", zei hij toen hij ernaar gevraagd werd.

In de formatie sprak Wilders met de andere partijleiders af dat onafhankelijke instituties als de media van groot belang zijn voor het goed functioneren van de democratische rechtsstaat en dat ze die zullen beschermen en versterken.

Op vragen van de pers over het boycotten van de journalisten door de organisatoren van de conferentie wilde de PVV-leider vandaag weinig kwijt: "Ik ga niet over het uitnodigingsbeleid. Ik ga ze ook niet vertellen hoe ze dat moeten doen."

Op 25 en 26 april wordt in de Hongaarse hoofdstad de CPAC-conferentie gehouden. Dat is een bijeenkomst van Europese conservatieve denkers, activisten en politici, gebaseerd op de jaarlijkse Amerikaanse conferentie met dezelfde naam. CPAC staat voor Conservative Political Action Conference.

Wilders wordt door de organisatie geafficheerd als een van de hoofdgasten, naast de Hongaarse premier Orbán. Wilders en Orbán zijn goede vrienden van elkaar. Verschillende journalisten van Nederlandse media die graag verslag willen doen van de bijeenkomst en de speech van Wilders, mogen niet naar binnen.

'No woke zone'

Ze hebben allemaal hetzelfde briefje gekregen, waarin staat dat hun aanvraag niet gehonoreerd wordt, omdat de conferentie een "no woke zone" is. Pas als de organisatie waar de journalist voor werkt "aanmerkelijk minder woke" geworden is, zal hij of zij worden toegelaten tot komende evenementen.

Verschillende Nederlandse kranten, zoals de Volkskrant en de Groene Amsterdammer, melden dat ze een afwijzing hebben gekregen. Ook de Europa-correspondenten van de NOS zijn niet welkom: