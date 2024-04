FC Emmen stuurt trainer Grim weg: 'Geen draagvlak en vertrouwen binnen de club'

FC Emmen-trainer Fred Grim is per direct ontslagen. Dat besluit is genomen na een interne evaluatie van de prestaties van de club in de laatste weken, waarin het uitzicht op promotie naar de eredivisie vertroebelde.

Emmen degradeerde vorig seizoen uit de eredivisie en wilde met Grim als opvolger van Dick Lukkien zo snel mogelijk weer promoveren. Inmiddels staat Emmen echter op een teleurstellende twaalfde plaats in de eerste divisie.

Kans om de play-offs om promotie te halen heeft de Drentse ploeg nog wel. De club heeft nog vijf speelrondes in de vierde periode om die te behalen.