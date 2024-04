Extra veiligheidsmaatregelen bij Champions League-duels om terreurdreiging

In verband met terreurdreigingen worden er extra veiligheidsmaatregelen genomen bij de kwartfinalewedstrijden in de Champions League vanavond en morgen. Islamitische Staat (IS) zou aanhangers hebben opgeroepen een aanslag te plegen rond de stadions.

In een reactie laat de Europese voetbalbond UEFA weten dat de dreiging vooralsnog geen aanleiding is om de wedstrijden uit te stellen. De bond zegt continu in contact te staan met lokale autoriteiten in Londen, Parijs en Madrid.

Vanavond neemt Real Madrid het op tegen Manchester City in Madrid. Morgen speelt Atlético Madrid tegen Borussia Dortmund, eveneens in de Spaanse hoofdstad. In Parijs speelt Paris Saint-Germain tegen FC Barcelona en in Londen speelt Arsenal tegen Bayern München.

2000 extra agenten

De Spaanse autoriteiten hebben meer dan 2000 agenten van de nationale politie en de Guardia Civil ingezet voor een surveillanceoperatie. Ook de Engelse en Franse autoriteiten nemen extra maatregelen.

Volgens berichtgeving van de BBC deelde een mediakanaal dat geregeld berichten plaatst over IS een afbeelding van een man met een pistool, met op de achtergrond drie van de stadions waar deze week wordt gevoetbald. De daarbij geplaatste tekst luidde "dood ze allemaal". Het Britse medium schrijft dat het onduidelijk is in hoeverre het dreigement echt vanuit de terreurorganisatie zelf komt.

Toegenomen terreurdreiging

Anderhalve week geleden zette de Duitse politie extra agenten in rond het competitieduel tussen Bayern München en Borussia Dortmund vanwege een toegenomen terreurdreiging. Incidenten bleven toen uit.

Vorige maand verhoogde de Franse regering het dreigingsbeeld naar het hoogste niveau naar aanleiding van de terreuraanslag in een concertzaal in Moskou. Die aanslag, waarbij zeker 137 mensen om het leven kwamen, werd opgeëist door een tak van IS. In Spanje geldt het een na hoogste dreigingsniveau al sinds 2015.