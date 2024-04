Meldplicht voor artsen die geld krijgen van medische industrie

Het geduld van minister Dijkstra is na tien jaar gebrekkige zelfregulering op. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat een wettelijke regeling nodig is. Dat moet het bewustzijn van de transparantieplicht vergroten. Het is ook een stok achter de deur voor de Inspectie Gezondheidszorg. Die kan met de wet in de hand beter controleren en handhaven. En het zou ziekenhuisbesturen moeten helpen om beter zicht krijgen op de contracten die artsen afsluiten met de medische industrie.

Artsenorganisaties vinden het een goede zaak dat die wettelijke regeling er nu komt. "Wij staan voor maximale transparantie", zegt Rudolf de Boer van cardiologenvereniging NVVC. "Mensen moeten het register goed invullen. En daar helpt dit bij."

Beroepsvereniging KNMG laat weten: "Een wettelijk kader kan meer waarborgen geven, vooral als het gaat om handhaving en toezicht door de Inspectie."

Op de vraag hoe het kan dat artsen zich de afgelopen jaren niet aan de eigen afspraken hielden, wil de KNMG niet ingaan