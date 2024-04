Voormalig Jumbo-topman Van Eerd vervolgd voor omkoping, valsheid in geschrifte

Eerder zei het Openbaar Ministerie wel dat de witwaspraktijken plaatsvonden via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport.

Van Eerd werd samen met acht andere verdachten gearresteerd. Hij zat zes dagen in de cel. Kort na zijn vrijlating besloot hij al zijn functie als topman tijdelijk neer te leggen.

In november vorig jaar had de politie het onderzoek naar Van Eerd en zijn medeverdachten afgerond, waarna het Openbaar Ministerie een besluit kon nemen over vervolging.

Hoofdverdachte Theo E.

Naast Van Eerd kwam Theo E. naar boven als hoofdverdachte in de witwaszaak, een voormalig motorcrosser en autohandelaar uit de gemeente Aa en Hunze in Drenthe.

Van Eerd was in zijn tijd als Jumbo-topman zeer actief in de auto- en motorsport, als coureur en als sponsor. Jumbo was bijvoorbeeld de eerste sponsor van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen, toen Verstappen net was overgestapt van de kart- naar de autosport.

E. was net als Van Eerd actief in de motorcross. Ook was hij een tijdlang ploegleider van een Jumbo-crossteam. E. wordt door het OM vervolgd voor onder meer belastingfraude, omkoping en valsheid in geschrifte.

Verder biedt het OM aan vier andere verdachten in de zaak een zogenoemde stafbeschikking aan, oftewel een straf die wordt opgelegd zonder tussenkomst van de rechter. Het OM kiest hiervoor, omdat de rol van het viertal "zeker ten opzichte van de hoofdverdachte, aanzienlijk kleiner is".

De eerste zitting in de zaak tegen Van Eerd en E. is half september gepland.