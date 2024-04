Zo'n 100.000 evacuaties vanwege overstromingen in Rusland en Kazachstan

In Kazachstan zijn ruim 85.000 burgers in veiligheid gebracht, zegt de minister van Noodgevallen. Er is geen informatie vrijgegeven over het aantal doden of gewonden. Engelstalige Kazachse media geven wel een opsomming van genomen maatregelen, zoals het plaatsen van 1.192.000 zandzakken.

Ook in het Kazachse rampgebied wordt nog veel meer wateroverlast verwacht. Het duurt vele dagen of soms zelfs ruim een week voordat het regenwater uit de bergen laaggelegen gebied bereikt. In diverse regio's geldt de noodtoestand.

Het is onduidelijk tot op welke hoogte de damdoorbraak in Rusland tot overstromingen in Kazachstan heeft geleid. De Kazachse noch Russische autoriteiten hebben daar iets over gezegd.