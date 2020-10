Dumoulin blijft in Vuelta: 'Goede investering en we kunnen de ronde winnen' - NOS

Hij was 'leeg' en voelde zich niet honderd procent aan het begin van de Vuelta a España. Het liep niet zoals Tom Dumoulin wilde en hij verloor veel tijd in de eerste twee ritten.

Toch besloot de 29-jarige renner van Jumbo-Visma op de rustdag om door te rijden en op een andere manier zijn ploeg en kopman Primoz Roglic te ondersteunen.

"Zo ben ik het afgelopen weekend toch twee keer belangrijk geweest voor de ploeg", reageert Dumoulin. "Zolang het niet verslechtert en ik belangrijk kan blijven, is het goed voor mij om te blijven. Het is dan een goede investering voor volgend jaar en we kunnen natuurlijk de Vuelta winnen."

"We bekijken het nu dag per dag. Ik ben een beetje vermoeid gebleken om een klassement te rijden. Dat is natuurlijk jammer, maar het is niet anders."