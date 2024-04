Vanavond op tv: 'Laks klimaatbeleid schendt mensenrechten' • Wie lost de mestcrisis op?

Zwitsers zetten klimaatbeleid op de kop

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat Zwitserland "enkele mensenrechten" heeft geschonden door niet genoeg te doen tegen klimaatverandering. Dat is gebeurd in een zaak die was aangespannen door een groep van zo'n 2000 oudere Zwitserse vrouwen, die bezorgd zijn over de klimaatverandering.

De uitspraak is bindend voor alle 46 landen die het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens hebben ondertekend en gaat dus ver over de Zwitserse landsgrenzen gevoeld worden. We spreken erover met klimaatjurist Dennis van Berkel, die de Zwitserse Klimaseniorinnen bijstond in hun zaak.