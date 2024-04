Geen stress, wel strijdlust bij Oranje-keepster Kop voor duel met Noorwegen

Keepster Lize Kop zal vanavond in de EK-kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse voetbalsters tegen Noorwegen met gezonde spanning tussen de palen staan. Is ze strijdlustig? "Zeker!" Stress is er niet? "Nee", zegt de 26-jarige zelfverzekerd.

"Ik heb wel echt het gevoel dat we er weer voor gaan. Op naar Noorwegen. Dat moet ook in deze fase. Dit is voor ons een belangrijke wedstrijd."

Het wordt voor Kop de negende keer dat ze vanaf het eerste fluitsignaal het doel van Oranje verdedigt. Vijf jaar geleden maakte ze haar debuut. Bondscoach Andries Jonker wees haar in deze EK-kwalificatiereeks als eerste keepster aan omdat Daphne van Domselaar geblesseerd is.