Florijn wordt nu al op olympisch roeigoud gewezen: 'Men begint er vaker over'

Roeister Karolien Florijn is tweevoudig wereldkampioene en ook tweevoudig Europees kampioene in de skiff. Deze zomer hoopt ze haar ultieme doel te behalen: olympisch goud. En dat ze de grote favoriet is, zal ze weten ook.

"Mensen beginnen er vaker over. Ze zeggen dan: de Spelen komen eraan", zegt de 26-jarige Florijn in aanloop naar de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, dit weekend in het Italiaanse Varese. "Ja, dat klopt", is haar koele reactie dan. Olympisch goud is uiteraard geen zekerheid.

Topvorm

Voor de Leidse rechtenstudent gaan de schoolboeken nu even in de kast, net zoals ze hoopt ook haar fysieke problemen ("een hoest") te kunnen parkeren richting de Spelen. Ook haar sociale leven staat op een laag pitje. Bij de eerste wereldbeker wil Florijn gefocust toewerken naar de topvorm die ze over drie maanden in Parijs nodig heeft.

"De trainingen gaan best goed. Dat geeft vertrouwen. Maar het is niet de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Dus als het niet vlekkeloos gaat, is dat niet het einde van de wereld. Maar het is wel fijn als het goed gaat natuurlijk. Als ik een wedstrijd start, wil ik ook winnen. Het wordt sowieso spannend om te zien waar ik sta en hoe de concurrentie ervoor staat."