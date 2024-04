Vrouwenblad Libelle bestaat negentig jaar: 'Wiebelt met tijdgeest mee'

Het blad bleef in de oorlog tot 1944 verschijnen. Er stonden onder meer tips in over hergebruik van kleding en recepten over rantsoenen, vertelde journalist Marjan van Marle in Het Parool. Zij schreef een boek over de geschiedenis van Libelle en Margriet (Je beste vriendin, 2022). "Ik weet dat artikelen van Joodse medewerkers niet meer werden gepubliceerd."

De bladen hebben nooit stelling genomen over de oorlog. Het waren geen ondergrondse bladen; ze wilden het nuttige met het aangename verenigen", zegt zij. Door onder meer papiertekort en een verbod van de Duitse bezetter mocht het blad na september 1944 niet meer verschijnen. Daarna verscheen Libelle, net als Magriet, weer in 1946. Van Marle: "Na de oorlog schreef Libelle min of meer: we weten allemaal hoe het geweest is, dus we gaan het er niet over hebben."

Doe-het-zelf-tips

Na afloop van de bezetting bleef de formule ongeveer hetzelfde. Adviezen over mode, recepten, patronen en huishoudelijke tips vormden een belangrijk onderdeel, evenals columns en vervolgverhalen.

"De inhoud van die bladen was voor veel lezers probleemloos, herkenbaar en informatief", zegt Marloes Hülsken, universitair docent gendergeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Ze deed onderzoek naar vrouwenbladen tussen 1950 en 1970. "Zeker in de jaren 50 en 60 was Libelle een enorme bron van informatie. Over recepten, patronen, opvoeding, allerlei zaken waar je als vrouw als je een huishouden begint informatie over kon gebruiken."

Eind jaren 60 schreef het blad als eerste grote Nederlandse vrouwenblad een artikel over de pil. Maar volgens Hülsken betekent dat niet dat Libelle vooruitstrevend of uitgesproken feministisch was. "Dat was op een moment dat veel vrouwen die informatie al hadden gekregen op een andere manier." Oud-hoofdredacteur Franska Stuy stelt dat het blad "meewiebelt met de tijdgeest."