Minderjarigen gebruiken op grote schaal 'koop-nu-betaal-later'

Nu vallen deze diensten nog niet onder de Europese richtlijnen voor consumentenkrediet, waardoor de regels minder streng zijn. Maar dat gaat veranderen vanaf eind 2026.

Tot die tijd moet de verandering vanuit de sector zelf komen. Vier grote aanbieders - Klarna, Riverty, in3 en Billink - kwamen daarom in oktober met een gedragscode. Daarin beloofden ze onder meer geen diensten meer aan te bieden aan minderjarigen.

Kopers moeten tegenwoordig hun leeftijd opgegeven om achteraf te kunnen betalen, waardoor zou minderjarigen uitgesloten moeten worden. Toch zeggen tientallen jongeren tegen de NOS dat ze dit jaar wel spullen hebben gekocht. De een voor een paar tientjes, de ander voor honderden euro's.

Volgens de AFM was het gemiddelde bedrag dat minderjarigen per transactie uitgaven vorig jaar 50 euro.

Verificatie omzeilen

Minderjarigen zeggen tegen NOS Stories dat de leeftijdscontroles bij de achterafbetaaldiensten makkelijk te omzeilen zijn. "Ze vragen wel of je 18 bent, maar dan voer je gewoon een andere geboortedatum in. En klaar, het is betaald." Andere jongeren menen helemaal geen vraag over hun leeftijd te hebben gekregen.

Zowel Klarna als Riverty noemen het omzeilen van de verificatie door minderjarigen fraude. "Dat nemen we extreem serieus", zegt een woordvoerder van Klarna. Volgens hem heeft het Zweedse bedrijf altijd al aan verificatie gedaan met het doel om minderjarigen uit te sluiten. "Vorige maand hebben we die verder aangescherpt met striktere controle van de klantdetails van alle nieuwe klanten door een extern bureau."

De gedragscode is een stap in de goede richting, erkent een woordvoerder van demissionair minister Weerwind (Rechtsbescherming). Zijn ministerie is samen met Sociale Zaken en Economische Zaken en Klimaat verantwoordelijk voor de koop-nu-betaal-later-diensten. "Maar er moeten nog wel wat stappen bij".

Geen harde leeftijdscheck

Afgelopen maand zaten ambtenaren van de ministeries nog om tafel met vertegenwoordigers van de sector. "Dat doen we vrijwel maandelijks", zegt de woordvoerder. Een van de zaken waar ze over spreken is dat de diensten nog steeds gebruikt worden door minderjarigen. "Er is geen harde leeftijdscheck, helaas." Samen met het ministerie van Financiën wordt nu onderzocht hoe leeftijdsverificatie wettelijk kan worden afgedwongen.

Ook de AFM vindt dat de stappen die de sector tot nu toe heeft genomen nog niet voldoende zijn. "De aanbieders zullen nog verder moeten verbeteren in aanloop naar de nieuwe regelgeving", schrijft de toezichthouder.