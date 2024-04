Transavia krijgt boete vanwege inzetten stagiairs als werknemer

Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft een boete van 46.000 euro gekregen van de Nederlandse Arbeidsinspectie vanwege het inzetten van zestig stagiairs als volwaardige werknemers. De stagiairs hebben daarnaast met terugwerkende kracht recht op loon en toeslagen. Dat kost de luchtvaartmaatschappij in totaal 623.000 euro.

De inspectie begon vorig jaar met een onderzoek naar Transavia nadat er meerdere meldingen waren binnengekomen. Uit dat onderzoek bleek dat er in totaal zestig studenten van vijf verschillende mbo-instellingen oneerlijk zijn behandeld.

Transavia verwachtte destijds al dat het een boete zou krijgen. Een woordvoerder zegt dat die inmiddels is voldaan.

"We zijn blij dat er een streep onder staat en we kijken met vertrouwen naar de toekomst", zegt de woordvoerder, die verder niet op de zaak in wil gaan.

Arbeidsrelatie

Het onderzoek spitste zich toe op studenten die tussen februari 2022 en juni 2022 stage liepen bij de luchtvaartmaatschappij. Zij kregen dezelfde taken en verantwoordelijkheden als een steward of stewardess en hadden hetzelfde werkschema. Volgens de inspectie was er daardoor sprake van een arbeidsrelatie en werden de studenten onderbetaald.

De Arbeidsinspectie heeft ook gesprekken gevoerd met verschillende onderwijsinstellingen en de Inspectie van het Onderwijs. Dat deed de arbeidsinspectie om duidelijk te maken dat tijdens de stages "het leeraspect centraal moet staan". De Arbeidsinspectie heeft benadrukt dat werkgevers stagiairs niet als volwaardige werknemers mogen inzetten.