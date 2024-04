Zwitserse vrouwen krijgen gelijk in klimaatzaak bij mensenrechtenhof

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat Zwitserland "enkele mensenrechten" heeft geschonden door niet genoeg te doen tegen klimaatverandering. Dat is gebeurd in een zaak die was aangespannen door een groep van zo'n 2000 oudere Zwitserse vrouwen, die bezorgd zijn over de klimaatverandering.

Het is voor het eerst dat een internationaal hof een uitspraak doet in een dergelijke klimaatzaak. Bij het hof in Straatsburg liepen gelijktijdig nog twee andere klimaatzaken, maar die zijn niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat het hof er geen inhoudelijke uitspraak over doet.

De uitspraak in de zaak over Zwitserland zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben, in eerste instantie voor de Zwitserse regering. Uitspraken van het hof zijn bindend. Rechters kunnen boetes opleggen als landen zich niet aan een vonnis houden. Ook kan de uitspraak een precedentwerking hebben voor andere klimaatzaken.