'Stoppen met roken helpt niet meer bij 60-plussers, CT-scan wel'

Rokers die boven de 60 zijn hebben meer aan een CT-scan om hun leven te verlengen, dan aan een programma voor stoppen met roken. Dat zegt universitair hoofddocent van het Erasmus MC Carlijn van der Aalst in het NOS Radio 1 Journaal, na berichtgeving in het AD. Er kunnen met een vroege scan zelfs "tot tien levensjaren mee worden gered."

Op dit moment wordt er alleen een CT-scan gedaan als mensen klachten hebben die met longkanker te maken kunnen hebben. Jaarlijks overlijden er 10.000 mensen aan longkanker, blijkt uit de meest recente cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie.

Zestigplussers hebben de meeste kans op longkanker, omdat zij vaak in hun tienerjaren al zijn begonnen met roken. Voor hen is er "geen weg meer terug, omdat ze al in een risicogroep zitten", aldus Van Der Aalst. "Het is wel zo dat stoppen met roken altijd helpt, zeker voor jongeren. Maar het helpt niet meer de ontwikkeling van longkanker tegen te gaan voor deze mensen."

Schade beperken

Wat nog wel kan, is de schade zo veel mogelijk beperken door zo vroeg mogelijk longkanker op te sporen. Dat moet volgens de onderzoekers van het Erasmus MC met een CT-scan, die bij voorkeur elke twee jaar moet worden gemaakt.

"Het effect van zo'n CT-scan om longkanker vroeg op te sporen is wel vijf tot tien keer effectiever dan het aanbieden van een stoppen-met-roken-programma. Er kunnen tot tien levensjaren mee worden gewonnen en dat is enorm."

Dat komt volgens de onderzoekers neer op 1000 tot 1100 sterfgevallen per jaar onder zestigplussers die kunnen worden voorkomen.

Bevolkingsonderzoek

Het liefst ziet Van der Aalst dat er dat er een bevolkingsonderzoek komt onder deze doelgroep. Net als bij darm- en baarmoederhalskanker worden mensen boven een bepaalde leeftijd dan opgeroepen om zich te laten onderzoeken op voorstadia van kanker. Het Erasmus MC deed zelf al eerder een proefbevolkingsonderzoek bij deze doelgroep.

Een officieel bevolkingsonderzoek gaat via het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Gezondheidsraad is bezig met het voorbereiden van een advies over het invoeren van een longkankerscreening in Nederland. Het is niet duidelijk wanneer dat advies klaar is.